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Культура

"Пионер" прекратит показ "Смерти Сталина"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Московской кинотеатр "Пионер", который ранее показывал фильм "Смерть Сталина", лишенный Министерством культуры лицензии, сообщил о прекращении сеансов с 27 января.

"Дорогие друзья, по независящим от нас причинам, с 27 января кинотеатр Пионер вынужден прекратить показы фильма "Смерть Сталина". Деньги за билеты будут всем возвращены", - говорится в сообщении "Пионера" в фейсбуке.

"По всем дополнительным вопросам просим вас обращаться в Министерство культуры Российской Федерации", - отмечается в посте.

В пятницу стало известно, что в кинотеатр пришла полиция, однако о целях ее визита не сообщалось. Всего "Смерть Сталина"шла в "Пионере" два дня: в четверг и в пятницу. В кассах кинотеатра посетителям сообщали, что все билеты на фильм распроданы до 3 февраля. В "Пионере" сообщали, что продажи билетов прекратятся, когда будет получено официальное письмо прокатчика об отзыве у фильма лицензии.

Накануне министерство культуры РФ предупредило кинотеатры об ответственности за показ "Смерти Сталина", подчеркнув, что демонстрация фильма без прокатного удостоверения влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ, на кинотеатр может быть возбуждено дело об административном правонарушении.

"Смерть Сталина" запретили

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Во вторник Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у британского фильма "Смерть Сталина", который должен был выйти 25 января (прокатчик - ООО "Вольгафильм"), что стало первым подобным прецедентом. В Минкультуры это решение объяснили глумлением над российской историей и неуместностью выхода фильма в канун 75-летия Сталинградской битвы

"Будет ли показан фильм, будет решено позже", - добавили в ведомстве.

Перед этим группа деятелей культуры и политики, в том числе Никита Михалков и Юрий Поляков, написала письмо министру культуры Владимиру Мединскому, в котором выступили против выхода фильма "Смерть Сталина" в российский прокат. В частности, авторы письма предложили проверить британскую ленту на экстремизм.

Сатирическая комедия "Смерть Сталина" повествует о борьбе за власть после смерти советского лидера. В фильме сыграли Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко, Стив Бушеми, Руперт Френд и другие.

Теги: Смерть Сталина, Минкультуры, кино
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