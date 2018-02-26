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Температурный рекорд нынешней зимы установлен в Москве

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Температура воздуха на ВДНХ, где расположена главная московская метеостанция, в ночь на понедельник опускалась до минус 19,8 градуса, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

Понедельник, 26 февраля, стал самым холодным днем нынешней зимы, уточнили в ведомстве. Предыдущий температурный минимум был установлен 25 февраля (минус 18,8 градуса).

Абсолютный температурный рекорд для 26 февраля был зафиксирован в 1929 году (минус 34,3 градуса).

По данным Гидрометцентра, самой холодной территорией столичного региона минувшей ночью стал подмосковный Клин, где подморозило до минус 29,3 градуса.

Синоптики прогнозируют днем в Москве до минус 14-16, ближайшей ночью - до минус 22-24 градусов.

В связи с наступлением периода аномальных морозов со среднесуточной температурой на 7-10 градусов ниже климатической нормы Гидрометцентр с 22 февраля объявил в столичном регионе оранжевый уровень опасности.

Теги: Москва
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