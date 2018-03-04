Власти Москвы предупредили о мощном снегопаде в городе 7-8 марта

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Месячная норма осадков в Москве может выпасть к 8 марта, новый снегопад в российской столице начнется вечером 7 марта и продлится весь следующий день, заявил в воскресенье заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Сегодня и в понедельник в городе выпадет до 17 см снега, это порядка половины мартовской нормы, которая в Москве - 34 см", - сказал он "Интерфаксу", отметив, что новый сильный снегопад начнется в столице накануне Международного женского дня.

"Синоптики прогнозируют, что два этих аномальных снегопада, один за другим, принесут около месячной нормы осадков", - сказал заммэра.

Ранее Бирюков сообщил, что коммунальные службы города переведены в круглосуточный режим работы из-за сильного снегопада, на улицах Москвы в воскресенье работает около 10 тыс. единиц специализированной техники. "По окончании активной фазы снегопада количество снеговывозящей техники на улицах Москвы будет увеличено в полтора раза", - добавил он.

В воскресенье в Гидрометцентре России сообщили "Интерфаксу", что за минувшую ночь в Москве выпало около 20% месячной нормы осадков, которая в марте составляет 34 мм. В столичном регионе продолжает действовать желтый уровень опасности, когда погода несет собой потенциальные риски.

Снегопад, который ночью начался в московском регионе, привел к десяткам кратковременных задержек в столичных аэропортах.

Накануне власти призвали автомобилистов отказаться от поездок на своих машинах в воскресенье из-за непогоды.