Два автобуса столкнулись в Подмосковье

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Автобус перевернулся в Подмосковье после столкновения с другим автобусом, есть погибшие и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Два междугородних автобуса следовали по трассе М-4 в попутном направлении из Москвы. Однако на 35 км трассы на скользкой дороге водители не справились с управлением, автобусы занесло. Один из них упал в кювет и опрокинулся на бок. Другой - столкнулся с дорожным отбойником. Предварительно погибли два человека", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что столкнувшиеся автобусы следовали из Москвы в Киров и Волгоград.

В пресс-службе областного главка полиции "Интерфаксу" подтвердили информацию о пострадавших в результате инцидента.

Как сообщил, сотрудник пресс-службы, полиция предполагает, что причиной аварии стали погодные условия.