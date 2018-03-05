Мартовский снегопад принес в Москву 35% месячной нормы осадков

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Прирост осадков на базовой столичной метеостанции на ВДНХ за последние 36 часов составил 12 мм, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России. По предварительным данным, в течение полутора суток, к 6:00 понедельника в Москве выпало около 35% месячной нормы осадков, которая в марте насчитывает 34 мм, уточнили в ведомстве.

Гидрометцентр России прогнозирует днем в понедельник минус 6-8 градусов, небольшой снег и стабилизацию атмосферного давления с 734 до 746 мм рт.ст.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что город в условиях рекордных осадков будет функционировать в нормальном режиме, но могут возникнуть проблемы с вывозом снега. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил журналистам в воскресенье, что коммунальные службы из-за сильного снегопада переведены в круглосуточный режим работы. На улицы города были выведены порядка 11 тыс. единиц спецтехники и около 30 тыс. рабочих ручной уборки.