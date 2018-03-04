Собянин предупредил москвичей о проблемах с вывозом снега

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что в связи с сильными осадками проблемы с вывозом снега будут, но город будет функционировать в нормальном режиме.

"Похоже, зима испытывает нас на прочность. К рекордным объемам снега, выпавшим в феврале, скорее всего, добавятся рекордные осадки в марте", - написал Собянин в своем персональном блоге в воскресенье.

"Город будет функционировать в нормальном режиме, тем не менее, очевидно, что проблемы с вывозом снега будут. Для такого объема выпавшего снега в городе нет снегоплавильных мощностей и даже теоретически создать их не представляется возможным", - заявил мэр Москвы.

Он отметил, что в сложившейся ситуации в первую очередь следует расчищать дороги, обеспечивать работу общественного транспорта.

"Затем - дворы и тротуары, затем - парковки. Затем наступает черед сбрасывать снег с крыш, и надо заново чистить тротуары и парковки, и так по кругу", - написал Собянин.

Он напомнил, что кроме специализированных дорожных и уборочных служб на расчистку города мобилизованы все крупные коммунальные предприятия, такие как "Мосводоканал" и "Мосгаз".