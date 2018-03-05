Москва

Суд в Москве 28 марта рассмотрит иск матери ребенка полковника Захарченко на 3 млн руб.

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы 28 марта рассмотрит иск Анастасии Пестриковой, имеющей ребенка от обвиняемого в коррупции экс-сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко, в котором она просит взыскать в ее пользу три миллиона рублей за незаконное уголовное преследование.

"По итогам досудебной подготовки (беседы) суд назначил рассмотрение дела по существу на 28 марта в 10:00", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ольга Мышелова в понедельник.

Ранее адвокат Пестриковой Валерия Туникова сообщила "Интерфаксу", что ее доверительница обратилась в суд с исковым заявлением к министерству финансов России в лице управления федерального казначейства по Москве. "Мы считаем незаконным задержание Анастасии в Самаре без предъявления для этого каких-либо оснований, а также ее последующее удержание в течение 48 часов в изоляторе на Петровке в Москве. Кроме того, в течение почти двух месяцев после случившегося моя доверительница не знала, какой у нее процессуальный статус, а освещение произошедшего в СМИ нанесло ей существенный репутационный ущерб", - пояснила юрист.

Как сообщалось, 29 сентября 2017 года следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте Пестриковой, однако, по заявлению пресс-службы суда, ее не доставили в суд и заседание не состоялось. На следующий день, по истечении 48-часового срока задержания следователи отпустили фигурантку под подписку о невыезде без предъявления обвинения.

По данным источника "Интерфакса", девушка подозревалась в попытке похитить $16 млн, якобы принадлежащих ее родственнице - Лилии Горшковой (ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ). На указанные денежные средства в настоящее время наложен арест в рамках дела Захарченко. Впоследствии генеральная прокуратура отменила возбуждение уголовного дела в отношении Пестриковой ввиду отсутствия в ее действиях состава преступления.

Захарченко инкриминируется получение взяток и воспрепятствование осуществлению правосудия. С 10 сентября 2016 года он находится под стражей. В настоящее время следственные действия по трем эпизодам его дела завершены - полковник с адвокатами знакомятся с материалами расследования. В декабре 2017 года столичный Никулинский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства денежных средств и имущества Захарченко и его близких на общую сумму порядка 9 млрд рублей.

Теги: Москва, Анастасия Пестрикова, Дмитрий Захарченко
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