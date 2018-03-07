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Режим ЧС введен на мусорном полигоне "Ядрово" в Подмосковье

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Мера принята для ликвидации последствий выброса свалочного газа

Режим ЧС введен на мусорном полигоне "Ядрово" в Подмосковье
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Фото: Светлана Холявчук, Интерпресс/ТАСС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Для ликвидации последствий выброса свалочного газа на полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе введен режим ЧС, сообщил "Интерфаксу" министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

"Мы в рамках жалоб граждан с февраля мониторим ситуацию. По данным экомониторинга там два раза были зафиксированы выбросы свалочного газа. (...) Данные мониторинга были предоставлены главе Волоколамского района. В результате глава муниципалитета и профильная комиссия по полигону приняли решение ввести режим ЧС на полигоне", - сказал Коган.

Он отметил, что с помощью тепловизоров специалистами были выявлены точки выбросов газа, которые уже засыпаны.

"На полигоне фиксировались превышения ПДК по сероводороду в 2,5 раза, по оксиду азота в два раза, но это не критичные превышения. На данный момент превышения ПДК нет, ситуация под контролем, опасности жизни и здоровью жителей нет", - заключил министр.

Новый участок для приема отходов планируется открыть на полигоне "Ядрово" в апреле 2018 года, это позволит приступить к рекультивации старого тела полигона, сообщил Коган.

"На полигоне "Ядрово" есть возможность открыть новую карту (дополнительный участок - ИФ), это в рамках проекта, который был принят в 2014 году. Открытие нового участка позволит полностью закрыть старую карту полигона и рекультивировать его. Через месяц будет введена новая карта. Рекультивация старого тела полигона начнется сразу после открытия новой карты. Полигон находится в хорошем состоянии, его рекультивация потребует около двух месяцев", - сказал Коган.

Он отметил, что площадь нового участка составит около 10-11 га, он будет принимать отходы с соблюдением всех норм и правил, чтобы газ не выходил на поверхность.

Как сообщалось в СМИ, 3 марта на площади перед зданием администрации Волоколамского района прошел митинг, участники которого жаловались на неприятный запах из-за свалки и требовали остановить работу мусорного полигона "Ядрово".

6 марта на заседании правительства Московской области губернатор Андрей Воробьев поручил Когану и заместителю председателя регионального правительства Михаилу Кузнецову посетить Волоколамский район и проработать дорожную карту, которая исключит экологическую катастрофу на полигоне "Ядрово".

Теги: Подмосковье, Ядрово
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