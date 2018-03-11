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Москва

Собянин оценил объемы выпавшего за зиму в столице снега

Мэр подчеркнул, что Москве удалось избежать коллапса, несмотря на рекордные снегопады

Собянин оценил объемы выпавшего за зиму в столице снега
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Москве нынешней зимой коммунальщики убирают снега в разы больше, чем за зимние сезоны предыдущих лет, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.

"Такой зимы в Москве на моей памяти не было, мы убираем снега в городе за месяц в три раза больше, чем за всю зиму в предыдущие годы. Конечно, с этим непросто справиться, поэтому подключены все коммунальные службы. Помимо дорожных служб работают и привлеченные коммунальные организации - Мосводоканал, Мосгаз, Гормост и так далее", - рассказал Собянин.

По его словам, несмотря на сложные погодные условия, город продолжал работать, "не останавливался ни на одну минуту, ни на один час, все учреждения работали".

"В этом большое отличие Москвы от других европейских городов, которые испытывали в снегопады полный коллапс и были полностью парализованы. Хочу сказать спасибо коммунальщикам, которые самоотверженно работали. И спасибо жителям за их терпение и понимание!" - добавил мэр Москвы.

Ранее сообщалось, что количество осадков, выпавших за календарную зиму 2017-2018 годов, стало рекордным - 217,5 мм. Больше осадков за 140-летнюю историю метеонаблюдений в городе выпало лишь зимой 1965-1966 годов - 249 мм.

Кроме того, по данным синоптиков, 2018 год стал рекордным по количеству крупных снегопадов.

Рекордный снегопад в Москве

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Теги: Москва, Сергей Собянин
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