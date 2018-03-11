В полиции подтвердили задержание председателя "Яблока" Слабуновой

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова в воскресенье доставлена в полицию, в ее отношении составлен административный протокол.

"11 марта 2018 года в Останкинском районе Москвы были задержаны трое граждан: Слабунова, Цукасов и Сулакадзе, которые пытались использовать площадку согласованного в установленном порядке праздничного мероприятия, посвященного "Дню матери", для доведения до граждан информации политической тематики. Все трое были доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства и составления протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (нарушение установленного порядка проведения митингов)", - сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичного главка полиции, не уточнив партийной принадлежности задержанных.

Как добавили в полиции, "после составления протоколов граждане будут отпущены".

Ранее пресс-секретарь Слабуновой Татьяна Бибина сообщила "Интерфаксу", что председатель партии "Яблоко" была задержана за нарушение закона о митингах в ходе мероприятия "День матери в Останкино".