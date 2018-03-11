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Москва

Председателя "Яблока" Эмилию Слабунову отпустили из полиции

Ее отпустили без составления протокола после задержания на митинге в Москве

Председателя "Яблока" Эмилию Слабунову отпустили из полиции
Председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова
Фото: ТАСС, Александр Щербак

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Полиция не стала составлять протокол на председателя партии "Яблоко" Эмилию Слабунову, задержанную в воскресенье на митинге в Москве, она покинула отделение после дачи объяснений, сообщила ее пресс-секретарь Татьяна Бибина.

"Отпустили без составления протокола. Взяли объяснение", - сказала Бибина "Интерфаксу".

Она отметила, что еще двух граждан, задержанных на митинге, отпустили, составив на них протокол о нарушении правил проведения массовых мероприятий.

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Ранее воскресенье Бибина сообщила "Интерфаксу", что председатель партии "Яблоко" была задержана за нарушение закона о митингах в ходе мероприятия "День матери в Останкино" и доставлена в ОВД "Останкинский". По ее словам, председатель федерального политкомитета "Яблока", кандидат в президенты РФ Григорий Явлинский получил от главы муниципального округа приглашение на мероприятие "День матери в Останкино", на котором жители округа выступали против строительства колеса обозрения в охранной зоне ВДНХ. В приглашении отмечалось, что в случае невозможности личного участия Явлинского вместо него может прийти доверенное лицо.

Слабунова, которая является зарегистрированным доверенным лицом кандидата в президенты, выступила на мероприятии. Она призвала собравшихся высказать мнение по этому вопросу 18 марта, после чего Слабунову задержали якобы за незаконную агитацию, рассказала Бибина.

В свою очередь в полиции уточнили, что Слабунова и еще два человека, которые также были доставлены в отделение, пытались использовать площадку согласованного в установленном порядке праздничного мероприятия, посвященного "Дню матери", для доведения до граждан информации политической тематики.

Теги: Яблоко, Эмилия Слабунова, Москва
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