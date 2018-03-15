Почти 20% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - По предварительной оценке, ночью и днем в четверг в столице выпало 6 мм осадков в виде снега и мокрого снега, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

За неполные сутки прирост осадков в Москве составил около 18% месячной нормы, которая в марте насчитывает 34 мм, уточнили в ведомстве.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что 16 марта в столицу вернутся морозы, поскольку Москва окажется в тылу циклона, и с северными ветрами на всю территорию ЦФО будет поступать холодный воздух из Арктики.

По прогнозу синоптиков, ближайшей ночью температура в городе понизится до минус 10-12 градусов. В субботу, воскресенье и понедельник в Москве ночью местами подморозит до минус 19, а в Подмосковье - до минус 22 градусов.