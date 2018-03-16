Вильфанд оправдался за морозную весну

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Метеорологи пока не прогнозируют весеннего потепления в Центральном федеральном округе в целом и Московском регионе в частности, заявил "Интерфаксу" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ожидание весны в марте сильно завышено, и нельзя удовлетворить желание москвичей, чтобы уже 1 марта была травка. (...) Приходится метеорологам каждый раз втягивать голову в плечи и оправдываться, и так из года в год, но ведь ничего не поделаешь - климат у нас такой", - сказал Вильфанд агентству в пятницу.

Сейчас, по его словам, "высота снега, по данным реперной станции в Москве, 49 см, а в среднем обычно к этому дню - 36 см".

"Рано еще: снег полностью сходит в третьей пятидневке апреля, а в лесах вообще до конца апреля лежит", - заявил в связи с этим директор Гидрометцентра.

По его словам, 17 и 18 марта в Москве и в Центральном федеральном округе (ЦФО) температуры будут на 8-11 градусов ниже нормы, однако погода будет субъективно восприниматься как хорошая - будет светить яркое мартовское солнце, которое прогреет по-зимнему морозный воздух с -18 градусов ранним утром до -3...-9 к обеду.

На следующей неделе по ночам в среднем -10...-5, а дневные температуры едва будут достигать нулевой отметки: 19 марта до -1...-3, 20 марта +1...-4, к концу недели днем 0...-5.

Текущие расчеты показывают, что к 24-25 марта ситуация сильно не изменится: днем столбики термометров едва будут подниматься до +1, а ночью будет по-зимнему холодно - -8...-13.