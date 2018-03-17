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Москва

В Москве приезжий обменивал настоящие деньги пенсионеров на сувенирные

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Приезжий из Смоленской области зарабатывал в Москве тем, что разменивал сувенирные пятитысячные купюры у пенсионеров, сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре столицы.

По версии следствия, 29-летний житель Смоленской области заранее присматривал пожилых людей, подходил к ним, а затем, якобы случайно, ронял кошелек с деньгами, делая вид, что не замечает этого.

Не знавшие о подвохе пенсионеры, поднимали кошелек и возвращали его владельцу, а тот в свою очередь предлагал им вознаграждение в качестве благодарности за находку. "И всякий раз, ссылаясь на отсутствие мелких купюр, мужчина просил пожилых людей разменять ему 5 тыс. рублей, которые на самом деле являлись сувенирной продукцией "Банка приколов", внешне схожей с настоящими деньгами", - отметили в надзорном ведомстве.

После такого размена он оставлял пенсионерам, якобы в благодарность по 1 тыс. рублей, забирая у них 4 тыс. настоящих рублей. Общий ущерб от действий предприимчивого приезжего с апреля 2016 года по сентябрь 2017 года превысил 145 тыс. рублей.

Ему предъявлено обвинение по 12 эпизодам мошенничества. Уголовное дело направлено в Бабушкинский районный суд Москвы. Обвиняемый содержится под стражей.

Теги: Москва, Смоленская область
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