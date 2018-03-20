Реставрация павильона "Космос" на ВДНХ завершилась

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Реставрационные работы в павильоне "Космос" на территории ВДНХ, продолжавшиеся несколько лет, официально завершены, сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов журналистам во вторник.

"Буквально на днях завершилась приемка работ на павильоне "Космос" на ВДНХ. Павильону не просто вернули прежний облик, но проведены сложнейшие инженерные работы, позволяющие его использовать круглогодично для музейно-выставочной работы", - рассказал он.

Емельянов отметил, что в советское время павильон в холодную погоду невозможно было использовать.

Предполагается, что павильон откроется для посетителей в ближайшие недели, он сохранит свою космическую тематику. Ранее сообщалось, что при реставрации павильона в нем привели в порядок украшавшую его звезду, которая ранее венчала Троицкую башню Московского Кремля.