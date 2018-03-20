Москва

Вторник стал самым теплым днем года в Москве

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Температура воздуха на базовой метеостанции Москвы к 14:00 вторника поднялась до 4,3 градусов, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

"20 марта стало в Москве самым теплым днем с начала 2018 года. Предыдущий максимум был зафиксирован в новогодние каникулы 4 января, когда температура поднялась до 4,1 градуса тепла", - уточнил собеседник агентства.

Между тем, исторический максимум 20 марта был установлен в 1990 году, когда температура поднялась до плюс 16,8 градусов.

По прогнозам синоптиков, в последующие дни текущей недели в дневные часы температура будет держаться в районе нулевой отметки, а ночные часы по-прежнему морозно - до минус 8-10 градусов. При облачной с прояснениями погоде со среды возможны небольшие осадки.

Теги: Москва
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