С открытием трех новых станций московского метро изменились маршруты автобусов

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В связи с открытием в четверг станций метро "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена изменились 12 автобусных маршрутов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

Так, автобусы №№215к, 656, 672 вместо метро "Петровско-Разумовская" теперь следуют до метро "Селигерская". Автобусы №№149, 167, 170, 763 и 763к вместо метро "Петровско-Разумовская" ходят до станции "Верхние Лихоборы".

Кроме того, автобусы №179 больше не будут заезжать к метро "Петровско-Разумовская", а между остановками "Нижние Лихоборы" и "Мост Октябрьской железной дороги" проследуют в обоих направлениях по 3-му Нижнелихоборскому проезду.

На маршруте №179 организуются короткие рейсы №179к от платформы Лианозово до остановки "Нижние Лихоборы". Автобусы №194 на пересечении Дмитровского шоссе и 3-го Нижнелихоборского проезда вместо тоннеля поедут по боковым проездам Дмитровского шоссе. Автобусы №677к вместо метро "Владыкино" будут следовать до метро "Окружная". На маршруте автобуса №24к при движении от конечной остановки "Гостиница ВДНХ" вводится заезд к метро "Окружная" по Гостиничному проезду и Гостиничной улице.

Кроме того, вводятся новые остановки на маршрутах автобусов возле открывшихся станций метро, добавили в пресс-службе.