Главные новости
В миреУкраинская Рада лишила Савченко иммунитета и дала согласие на ее арестЭкономикаПенсии в РФ проиндексируют с 1 апреляВ РоссииВолодин сообщил о приостановке аккредитации объявивших о бойкоте Госдумы СМИ
Москва

С открытием трех новых станций московского метро изменились маршруты автобусов

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В связи с открытием в четверг станций метро "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена изменились 12 автобусных маршрутов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

Так, автобусы №№215к, 656, 672 вместо метро "Петровско-Разумовская" теперь следуют до метро "Селигерская". Автобусы №№149, 167, 170, 763 и 763к вместо метро "Петровско-Разумовская" ходят до станции "Верхние Лихоборы".

Кроме того, автобусы №179 больше не будут заезжать к метро "Петровско-Разумовская", а между остановками "Нижние Лихоборы" и "Мост Октябрьской железной дороги" проследуют в обоих направлениях по 3-му Нижнелихоборскому проезду.

На маршруте №179 организуются короткие рейсы №179к от платформы Лианозово до остановки "Нижние Лихоборы". Автобусы №194 на пересечении Дмитровского шоссе и 3-го Нижнелихоборского проезда вместо тоннеля поедут по боковым проездам Дмитровского шоссе. Автобусы №677к вместо метро "Владыкино" будут следовать до метро "Окружная". На маршруте автобуса №24к при движении от конечной остановки "Гостиница ВДНХ" вводится заезд к метро "Окружная" по Гостиничному проезду и Гостиничной улице.

Кроме того, вводятся новые остановки на маршрутах автобусов возле открывшихся станций метро, добавили в пресс-службе.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Собянин открыл станции метро "Верхние Лихоборы", "Окружная" и "Селигерская"Собянин открыл станции метро "Верхние Лихоборы", "Окружная" и "Селигерская"
Этот участок сэкономит время жителям районов Бескудниково, Западное и Восточное ДегуниноПодробнее
 Правительство Подмосковья направит в Волоколамский район бригаду врачейПравительство Подмосковья направит в Волоколамский район бригаду врачей
В центре Волоколамска установят табло, на котором будет отражаться анализ воздухаПодробнее
 Подмосковные прокуроры начали проверку по фактам отравления людей в ВолоколамскеПодмосковные прокуроры начали проверку по фактам отравления людей в Волоколамске
Проверка будет проходить под контролем центрального аппарата Генпрокуратуры РФПодробнее
 Выброс газа на полигоне "Ядрово". ОбобщениеВыброс газа на полигоне "Ядрово". Обобщение
Жители Волоколамска в среду рассказали о резком запахе от полигона, в районной администрации говорят о госпитализации четырех детейПодробнее
В администрации Волоколамского района Подмосковья подтвердили выброс газа в "Ядрово"В администрации Волоколамского района Подмосковья подтвердили выброс газа в "Ядрово"
Местные власти опровергли информацию о распылении баллончика в школеПодробнее
 Москва вошла в топ-10 городов с самым быстрым ростом цен по версии The EconomistМосква вошла в топ-10 городов с самым быстрым ростом цен по версии The Economist
Сингапур вновь признан самым дорогим городом мираПодробнее
 Председателя "Яблока" Эмилию Слабунову отпустили из полицииПредседателя "Яблока" Эмилию Слабунову отпустили из полиции
Ее отпустили без составления протокола после задержания на митинге в МосквеПодробнее
 Собянин оценил объемы выпавшего за зиму в столице снегаСобянин оценил объемы выпавшего за зиму в столице снега
Мэр подчеркнул, что Москве удалось избежать коллапса, несмотря на рекордные снегопадыПодробнее
 Режим ЧС введен на мусорном полигоне "Ядрово" в ПодмосковьеРежим ЧС введен на мусорном полигоне "Ядрово" в Подмосковье
Мера принята для ликвидации последствий выброса свалочного газаПодробнее
 Прошедшая зима в Москве заняла второе место по количеству осадков за 140 летПрошедшая зима в Москве заняла второе место по количеству осадков за 140 лет
Зимний сезон в столице также стал одним из рекордных по количеству мощных снегопадовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 21 марта6 фото
21 марта
Фотохроника 21 марта
Отравление в Волоколамске5 фото
21 марта
Отравление в Волоколамске
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреУкраинская Рада лишила Савченко иммунитета и дала согласие на ее арестЭкономикаПенсии в РФ проиндексируют с 1 апреляВ РоссииВолодин сообщил о приостановке аккредитации объявивших о бойкоте Госдумы СМИЭкономика"Ведомости" узнали об обсуждении кабмином РФ повышения НДФЛ до 15%В РоссииЛевин назвал решение СМИ об отзыве журналистов из Госдумы эмоциональнымВ миреПосольство РФ призвало США предоставить доказательства по делу Скрипаля или извиниться

Сбербанк заблокировал на счете клиента средства за проданную машину

Верховный суд признал действия банка, который посчитал операцию сомнительной, правомерными Подробнее

"Новая газета" отказалась сотрудничать со Слуцким и комиссией Госдумы по этике

Mercedes отзовет в РФ более 12 тыс. машин из-за проблем с подушкой безопасности

Надежду Савченко пешком повели в СБУ

Из Восточной Гуты в четверг вышли более 5 тыс. мирных сирийцев

В Париже начались столкновения участников забастовки с полицейскими

Ракета "БраМос" с индийской головкой самонаведения поразила цель на испытании

На матч Россия – Бразилия продано почти 65 тысяч билетов

Черчесов прокомментировал возможность вызова бразильца Ари в сборную России

Россельхознадзор с 23 марта разрешит поставки томатов еще четырем предприятиям Турции

Посольство РФ в Лондоне увеличило сроки выдачи виз из-за высылки дипломатов

Украинская Рада лишила Савченко иммунитета и дала согласие на ее арест

Украинская Рада лишила Савченко иммунитета и дала согласие на ее арестГенпрокурор настаивает, что народный депутат и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" планировали военный переворот на Украине Подробнее

Экс-депутату Госдумы Варшавскому предъявили обвинение в хищении 2,5 млрд рублей

ЦИК задумался о проверке избиркомов Петербурга из-за большого числа жалоб

Трое остававшихся в больнице Волоколамска детей выписаны

ЦИК не нашел повода усомниться в результатах президентских выборов

Пострадавший при взрыве газа в Мурманске признался в попытке суицида

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru