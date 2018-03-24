Новый участок Кожуховской линии метро по плану запустят к концу лета

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Участок Кожуховской линии метро от станции "Некрасовка" до станции "Косино" планируется запустить к концу лета этого года, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Сейчас на Кожуховской линии метро работает более 5 тыс. строителей. К концу лета мы планируем запустить первый участок линии от станции "Некрасовка" до станции "Косино" с четырьмя станциями", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что работы на этой линии продолжатся и полностью линию планируется запустить в следующем году. "Тогда будет открыто еще четыре станции метро с примыканием к станции "Нижегородская" Большой кольцевой линии", - добавил глава стройкомплекса.

22 марта в столице был открыт новый участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро со станциями "Верхние Лихоборы", "Окружная" и "Селигерская".