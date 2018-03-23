На полигоне "Ядрово" установят факел для сжигания свалочного газа с системой мониторинга

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - На полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья собираются установить современный факел с системой мониторинга и спецоборудование для проколов в теле полигона.

"Факел уже заказан. Он самый современный, содержит в себе систему мониторинга продуктов горения", - сообщил в пятницу журналистам зампред правительства Московской области Александр Чупраков. По его словам, с помощью факела можно будет проверить, при какой температуре сжигается газ и безвредны ли продукты горения.

Он уточнил, что оборудование для системы дегазации, которое установят на полигоне, будет голландского производства.

"Это так называемый "стичер" с иглой, с помощью которого будут производиться проколы на теле полигона. Проколов будет около пяти тысяч", - сказал Чупраков. Зампред пояснил, что в эти проколы вставят вертикальные дренажные трубы, через которые свалочный газ будет выводиться на факел для сжигания.

21 марта на полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа. По данным Минздрава Подмосковья, число детей, обратившихся за медицинской помощью с жалобами на плохое самочувствие в Волоколамске, 21-22 марта составило почти 150 человек.

10 марта министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган сообщал, что в теле полигона собираются пробурить скважины и вывести свалочные газы на высокотемпературный факел. "В дальнейшем старая карта будет накрыта водо- и газонепроницаемыми материалами для купирования запахов и предотвращения просачивания фильтрата", - пообещал Коган.