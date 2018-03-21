В администрации Волоколамского района Подмосковья подтвердили выброс газа в "Ядрово"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Школы и детские сады Волоколамского района работают в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе местной администрации.

"Никакого распыления газового баллончика у нас не было", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в ночь на 21 марта на полигоне Ядрово произошел выброс свалочного газа. Оперативный штаб с ночи работает на полигоне. Выявлен и ликвидирован источник газа.

"Управление системой образования Волоколамского района оставляет за родителями детей право решать, посещать ли школу или детский сад. Пропуски занятий отмечаться не будут", - добавили в пресс-службе.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что почти 40 детей пострадали в результате распыления баллончика с газом в волоколамской школе №2. По его данным, 23 ребенка были госпитализированы, еще 16 получили медицинскую помощь на месте.

Между тем местные жители рассказали "Интерфаксу", что с утра в городе стоит особенно неприятный запах от полигона и некоторые учителя и воспитатели рекомендовали родителям забрать детей из школ и детских садов домой.

Скандал из-за мусорного полигона "Ядрово" произошел в Волоколамском районе Подмосковья начале марта. Местные жители жаловались на неприятный запах от свалки и потребовали от администрации Волоколамского района остановить работу "Ядрово". Власти Волоколамского района Московской области ввели режим чрезвычайной ситуации на территории полигона, чтобы начать его рекультивацию. Вместе с тем, подмосковное руководство решило подготовить план мероприятий, направленных на снижение негативного влияния полигона "Ядрово" на окружающую среду.

16 марта на полигоне "Ядрово" произошло несколько залповых выбросов сероводорода. Пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области на следующий день сообщила о ликвидации очагов утечки свалочного газа.