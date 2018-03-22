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Москва

В Волоколамске к медикам обратились уже полторы сотни детей

Есть обновление от 18:32

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Число детей, обратившихся за медицинской помощью с жалобами на плохое самочувствие в Волоколамске, за последние два дня возросло почти до 150 человек. Об этом сообщил в четверг первый замминистра здравоохранения Московской области Владимир Ющук.

"Сегодня обратилось 68 детей (к медикам - ИФ). Госпитализации, подчеркну, сегодня не было", - сказал Ющук журналистам по окончании совещания в администрации Волоколамского района.

Он уточнил, что накануне медиками было принято 77 детей.

Как сообщалось, накануне были госпитализированы шесть жителей Волоколамского района, из них трое были переведены в Филатовскую клиническую больницу, остальные выписаны.

В Волоколамске на полигоне "Ядрово" 21 марта произошел выброс свалочного газа. Как сообщила в четверг журналистам детский омбудсмен Московской области Мишонова, в результате пострадали 76 детей, шестеро из них были госпитализированы.

Вечером 21 марта на место приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он осмотрел полигон в сопровождении главы Волоколамского района Евгения Гаврилова. В ходе встречи с местными жителями глава региона заявил о намерении из-за ситуации на полигоне "отправить в места отдыха максимальное количество детей".

В четверг детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова сообщила, что в Волоколамске началась выдача детских путевок в оздоровительные лагеря. Она призвала всех заинтересованных жителей Волоколамского района прийти в местное отделение соцзащиты для получения путевок - причем не только для детей, но и для пожилых людей.

"На территории Московской области зарезервировано восемь оздоровительных учреждений общей вместимостью на 880 человек, которые готовы принять всех жителей Волоколамска, у которых есть медицинские показания в связи с произошедшими событиями", - сказал журналистам замминистра социального развития региона Александр Шустров.

Отравление в Волоколамске

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Теги: Московская область, Волоколамск, Ядрово
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