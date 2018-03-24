В Москве пообещали к концу года новые площадки под стройку в рамках реновации

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - До конца года планируется подготовить градостроительную документацию для строительства еще 1,5 млн кв. метров жилья в рамках программы реновации, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"На сегодня у нас утверждено 236 стартовых площадок по программе реновации, что позволяет построить 3,5 млн кв.м жилья. Таким образом, мы сможем предоставить под переселения порядка 50 тыс. квартир. При этом работа по подбору новых площадок продолжается", - сказал он.

По его словам, до конца года планируется подготовить документацию и утвердить еще ряд стартовых площадок с градостроительным потенциалом порядка 1,5 млн кв.м. "Таким образом, это еще порядка 30 тыс. квартир, которые мы сможем построить для переселенцев. Этого вполне достаточно для запуска волнового переселения и мощного старта программы", - пояснил Хуснуллин.

Ранее глава стройкомплекса сообщал, что в проработке у столичных властей порядка 160 стартовых площадок.

Программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа прошлого года. В программу вошел 5 171 дом. Реновация коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Завершить программу планируется к 2032 году.