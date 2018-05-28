Экологи предупредили о токсичности дыма от загоревшегося полигона "Съяново"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Дым от возгорания на мусорном полигоне "Съяново" в Серпуховском районе Подмосковья опасен, считает руководитель токсического отдела "Гринпис России" Алексей Киселев.

"Любое возгорание полигона - это ЧП и экологическая катастрофа. Серпуховской полигон "Съяново" довольно большой, поэтому там может быть всё достаточно серьёзно. Гораздо серьезнее, по сравнению с другими проблемными полигонами, где просто вышел свалочный газ (...) Здесь же, когда свалка горит, в лёгкие и бронхи летит сажа от горения, а также канцерогенные вещества, начиная от бензопирена и заканчивая более серьезными веществами и тяжелыми металлами", - заявил Киселев "Интерфаксу" в понедельник.

По его словам, возгорание свалки может сказаться на здоровье людей, находящихся в непосредственной близости от неё. "Для тех, кто находился в зоне ее воздействия, для здоровья это не пройдёт бесследно. Самые серьёзные последствия могут проявиться у людей примерно через пять лет. Поэтому желателен мониторинг здоровья пострадавшего населения", - сказал Киселев.

По его словам, тушить пожар на полигоне крайне сложно, поскольку необходимо определить, насколько глубоко находится источник возгорания.

"Если ещё это сопровождается возгоранием свалочного газа, то это может быть очень надолго. Это очень серьёзно", - заключил эколог.

Ранее сообщалось, что 28 мая на территории полигона ТБО "Съяново-1" были зафиксированы многочисленные очаги возгораний и задымление всего южного склона.

Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган сообщил в понедельник журналистам, что зампред правительства Московской области Дмитрий Пестов в связи с загоранием полигона соберет комиссию по ЧС. Коган отметил, что полигон размещен на муниципальной земле Серпуховского района, оператор полигона находится в предбанкротном состоянии, возбуждено уголовное дело.

Полигон "Съяново" был закрыт в октябре 2017 года, когда Минэкологии не продлило лицензию ООО "Первая Гильдия" в связи с многочисленными нарушениями природоохранного законодательства. С тех пор на свалке периодически возникали возгорания.