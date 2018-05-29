Москва

Активисты вновь пытались не пустить мусоровозы к свалке в Рузском районе Подмосковья

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Жители поселка Сычево и дачники из Москвы во вторник снова попытались перекрыть въезд мусоровозов на площадку временного накопления отходов в промзоне бывшего Сычевского ГОК в Рузском городском округе, сообщает администрация муниципалитета.

"Сегодня жители п. Сычево и г. Москвы, проживающие в СНТ и дачных кооперативах, осуществили попытку перекрытия въезда автомобилей с отходами на открытую временную площадку накопления. Формальным мотивом незаконных действий явилось, якобы, отсутствие регистрации площадки в системе "Электронный талон", - приводятся в сообщении слова главы Рузского городского округа Максима Тарханова. Он отметил, что оператор площадки и все мусоровывозящие компании в системе зарегистрированы.

В своем аккаунте в Instagram Тарханов сообщил, что за нарушение общественного порядка при проезде специализированной техники задержано четыре человека, они доставлены в отдел ОМВД, меру ответственности определит суд.

"Любой сбой в работе площадки не позволяет нам вывезти мусор с контейнерных площадок, которого скопилось 4500 м куб. Благодарю сотрудников полиции за профессиональное выполнение служебного долга по обеспечению общественного порядка", - добавил Тарханов.

Между тем, как сообщил "Интерфаксу" представитель инициативной группы активистов, во вторник в перекрытии дороги участвовали несколько десятков человек, некоторые из них садились или ложись на землю.

Жители окрестных деревень 11 мая уже перекрывали въезд на территорию закрытого участка карьера Сычевского ГОКа, куда стали заезжать машины, груженные мусором. Местные активисты тогда заявили, что власти хотят устроить на территории карьера мусорный полигон.

В свою очередь власти Рузского городского округа заявили, что не планируют открывать постоянных мусорных полигонов: на территории бывшего Сычевского ГОКа будет временная свалка, отходы с которой вывезут при первой возможности.

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Теги: Подмосковье
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