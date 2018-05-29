Москва

Мособлсуд продолжит прения сторон по делу "банды GTA"

Пятерых подсудимых обвиняют по пяти статьям Уголовного кодекса

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Мособлсуд 29 мая продолжит прения сторон по уголовному делу "банды GTA", участники которой обвиняются в убийствах и нападениях на водителей на подмосковных трассах. Накануне гособвинение начало выступать с заключительной речью, в ходе которой прокуроры заявили, что вина подсудимых полностью доказана в ходе судебного процесса.

"Совокупность представленных доказательств подтверждает вину подсудимых", - сказал прокурор.

Как ожидается, во вторник гообвинение завершит свою речь, по окончании которой прокурор попросит суд о наказании для подсудимых. Также слово будет предоставлено адвокатам и их подсудимым.

Преступную группу, орудовавшую в Подмосковье в 2012-2014 годах, СМИ назвали "бандой GTA" по аналогии с известной видеоигрой, в которой игрок выступает в роли преступника, выполняя такие задания и миссии, как заказные убийства, ограбления и другие.

По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из стран Центральной Азии. По информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

По информации ведомства, на подмосковных автомагистралях "банда GTA" совершила ряд нападений на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого бандиты убивали своих жертв и забирали их имущество.

Предполагаемый лидер банды Ибайдулло Субханов (имевший фальшивый паспорт на имя Усманова) был ликвидирован ввиду оказания вооруженного сопротивления во время задержания в ноябре 2014 года. Еще несколько участников банды были объявлены в международный розыск.

Изначально на скамье подсудимых находилось девять человек.

1 августа прошлого года после очередного заседания пятеро подсудимых в лифте напали на сопровождавших их двоих конвоиров. Завладев оружием конвоя, обвиняемые устроили в здании Мособлсуда перестрелку с бойцами Росгвардии. В результате Мирзомавлон Мирзошарипов, Холик Субханов и Абдумуким Мамадчонов были ликвидированы на месте, четвертый напавший - Фазлитдин Хасанов позже скончался в больнице.

Пятый соучастник - Хазратхон Додохонов получил травмы, но выжил. В конце апреля ему провели психиатрическую экспертизу, по результатам которой он признан вменяемым.

Таким образом, пятеро подсудимых обвиняются по ч.3 ст.222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов, организованной группой), ч.2 ст.209 (бандитизм), ч.4 ст.162 (разбой), ч.2 ст.105 (убийство), ч.2 ст.325(Похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа).

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Теги: Россия, Москва
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