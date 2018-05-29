Прокурор попросил для подсудимых по делу "банды GTA" от 25 лет до пожизненного срока

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Гособвинение запросило для подсудимых по делу "банды GTA" сроки наказания от 25 лет до пожизненного лишения свободы, передаёт корреспондент "Интерфакс" из зала суда.

"Прошу признать подсудимых виновными в предъявленных обвинениях и назначить им наказание: Гулямову - 25 лет лишения свободы и штраф 800 тыс руб, Додохонову - пожизненное лишение свободы со штрафом 900 тыс рублей, Кодирову назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы со штрафом в 800 тыс рублей, Улугмурадову - пожизненное лишение свободы и штраф в размере 900 тыс рублей, Хасанову - пожизненное лишение свободы и штраф в размере 700 тыс рублей", - заявила представитель гособвинения.

Она отметила, что "органами предварительного следствия действия всех подсудимых квалифицированы как участие в вооружённой, организованной банде, что подтверждено представленными доказательствами и для переквалификации указанных преступлений на более мягкие статьи, оснований не имеется".

Накануне гособвинение заявило, что считает вину пятерых фигурантов дела "банды GTA" доказанной.

Преступную группу, орудовавшую в Подмосковье в 2012-2014 годах, СМИ назвали "бандой GTA" по аналогии с известной компьютерной игрой. В банду входили не менее 15 выходцев из стран Центральной Азии. По информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

Пятеро человек, находящихся на скамье подсудимых, обвиняются по ч.3 ст.222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов, организованной группой), ч.2 ст.209 (бандитизм), ч.4 ст.162 (разбой), ч.2 ст.105 (убийство), ч.2 ст.325(Похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа).