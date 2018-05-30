За участие в выборах мэра Москвы от "Яблока" поборются Митрохин и Якубович

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - На праймериз "Яблока" по выдвижению кандидата партии в мэры Москвы предстоит второй тур, выбирать будут между лидером московского отделения Сергеем Митрохиным и главой Тверского муниципального округа Яковом Якубовичем, сказали "Интерфаксу" в пресс-службе партии.

Митрохин набрал 24,16% голосов выборщиков, Якубович - 22,69%. Также в первую пятерку попали глава округа Якиманка Андрей Морев, председатель муниципального округа Гагаринский Елена Русакова и руководитель направления практических исследований фонда "Городские Проекты" Дарья Беседина. Всего в первом туре праймериз принял участие 21 кандидат.

Второй тур предварительного голосования, который определит победителя, состоится 1-3 июня, перед ним 31 мая между двумя кандидатами состоятся дебаты.

Избирателями на праймериз "Яблока" являются 22 категории граждан, в том числе члены московского отделения партии, избранные муниципальные депутаты и кандидаты в депутаты, жертвователи партии, члены избирательных комиссий и наблюдатели на выборах, журналисты, эксперты и лидеры общественного мнения - в общей сложности более 4,5 тысяч человек.

Заместитель председателя партии, руководитель оргкомитета праймериз Николай Рыбаков, слова которого приводит пресс-служба "Яблока", отметил, что во внутренних праймериз могли принимать участие не только члены партии, причем как в качестве кандидатов, так и в качестве выборщиков.

По его словам, явка в первом туре составила более 1,7 тысяч человек.

"Показательно, что результаты голосования на праймериз совпали с результатами голосования на дебатах. Наибольшее количество голосов набрали Сергей Митрохин и Яков Якубович. По итогам дебатов программа Митрохина получила наибольшее количество голосов как лучшая программа кандидата, а Якубович был признан победителем дебатов", - добавил Рыбаков.

"Проведение реально конкурентных внутрипартийных выборов с привлечением сторонников партии и лидеров общественного мнения - это огромный опыт как для "Яблока", так и для всей политической системы России", - сказал он.