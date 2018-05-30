Главные новости
В мире"Убийство" Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой ЭкономикаРоссия согласилась обсудить вопрос о строительстве 2-й нитки "Турецкого потока" в Болгарию через мореВ РоссииИсчезли 3 млн евро из изъятых у полковника Захарченко денег
Москва "Убийство" Аркадия Бабченко

В Москве задержали пришедших на акцию памяти Бабченко

Есть обновление от 19:48

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Два человека задержаны в Москве на акции памяти российского журналиста Аркадия Бабченко, об убийстве которого сообщалось накануне, а в среду, как сообщили в СБУ, оно оказалось инсценировкой.

"Аркадий Бабченко оказался жив, но акцию его памяти у Центрального Дома журналиста решили не отменять. Пришедших туда встретил ОМОН. Двух участников уже задержали", - говорится в сообщении движения "Открытая Россия" в его аккаунте в твиттере.

Ранее в среду российский журналист Аркадий Бабченко, о гибели которого от пулевых ранений в спину украинские власти объявили накануне, заявил на пресс-конференции в Киеве, что был привлечен к спецоперации по предотвращению терактов на территории Украины.

В свою очередь глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил о задержании в Киеве организатора "убийства" российского журналиста, который планировал покушение еще на 30 человек на Украине.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, Аркадий Бабченко, Открытая Россия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
В Москве шесть человек пострадали при падении деревьев из-за ветраВ Москве шесть человек пострадали при падении деревьев из-за ветра
Среди пострадавших - два ребенкаПодробнее
 Удерживавший заложников и убивший соседа москвич арестованУдерживавший заложников и убивший соседа москвич арестован
Ранее сообщалось, что Александр Боровой признал винуПодробнее
 Одна из старейших электроподстанций Москвы признана объектом культурного наследияОдна из старейших электроподстанций Москвы признана объектом культурного наследия
Ей 114 лет, и она до сих пор работаетПодробнее
 "МегаФон" обязался запустить 5G в Москве к 2022 году"МегаФон" обязался запустить 5G в Москве к 2022 году
"МегаФон" первым из операторов связи подписал соглашение с правительством Москвы, сообщает "Ъ"Подробнее
Собянин заявил о намерении участвовать осенью в выборах мэра МосквыСобянин заявил о намерении участвовать осенью в выборах мэра Москвы
Политик выразил надежду на то, что москвичи его поддержатПодробнее
 В Третьяковке задержали повредившего картину Репина мужчинуВ Третьяковке задержали повредившего картину Репина мужчину
Речь идет о полотне "Иван Грозный и сын его Иван", как рассказали в полиции, злоумышленник столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил ееПодробнее
 В Москве появится новый вид общественного транспортаВ Москве появится новый вид общественного транспорта
Канатная дорога, которую планируют открыть в течение трех лет, должна связать станции метро "Сходненская" и "Речной вокзал"Подробнее
 Погиб один из заложников, захваченных в квартире на востоке МосквыПогиб один из заложников, захваченных в квартире на востоке Москвы
Мужчину, захватившего заложников, задержалиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 29 мая6 фото
29 мая
Фотохроника 29 мая
Поврежденное полотно Репина в Третьяковке6 фото
28 мая
Поврежденное полотно Репина в Третьяковке
Лучшие фото недели11 фото
25 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В мире"Убийство" Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой ЭкономикаРоссия согласилась обсудить вопрос о строительстве 2-й нитки "Турецкого потока" в Болгарию через мореВ РоссииИсчезли 3 млн евро из изъятых у полковника Захарченко денегМоскваВ Москве шесть человек пострадали при падении деревьев из-за ветраВ РоссииВиктор Томенко стал врио губернатора Алтайского краяЭкономика"Нафтогаз" начал процесс взыскания с "Газпрома" долга в $2,6 млрд

Минздрав РФ предложил запретить продажу сигарет на Международный день без табака

Ан-24 повредил шасси при посадке в Якутске

Совет Европы выразил обеспокоенность из-за задержания главреда "РИА Новости Украина"

СБУ обнародовала видео задержания предполагаемого заказчика "убийства" Бабченко

СБУ обнародовала видео задержания предполагаемого заказчика "убийства" БабченкоПо данным спецслужбы, он собирался заплатить за убийство журналиста $30 тыс. Подробнее

В Москве задержали пришедших на акцию памяти Бабченко

Прохоров выкупил у Winterlux Вексельберга почти 40% в банке МФК

Генсек "Репортеров без границ" возмутился историей с "убийством" и "воскрешением" Бабченко

Центр Хруничева отказался от новой линейки ракет "Протон" из-за финансовых трудностей

Поезда задержаны на Горьковской ЖД после отключения напряжения из-за ветра

Рост цен на нефть ускорился на фоне падения доллара

Москвичей ждет сильное похолодание

Порошенко поручил обеспечить Бабченко и его семье круглосуточную охрану

Россия согласилась обсудить вопрос о строительстве 2-й нитки "Турецкого потока" в Болгарию через море

Россия согласилась обсудить вопрос о строительстве 2-й нитки "Турецкого потока" в Болгарию через мореПремьер Болгарии поблагодарил Москву за то, что она не держит зла на его страну за срыв проекта "Южный поток" Подробнее

"Росатому" поступило предложение построить АЭС на западе Узбекистана

В ЛНР обнаружили склад с четырьмя тоннами промышленной взрывчатки

Сын режиссера Учителя снимет фильм о футболисте "Торпедо" Стрельцове

ФотоЖурналист Аркадий Бабченко на брифинге СБУЖурналист Аркадий Бабченко на брифинге СБУ
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru