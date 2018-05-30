В Москве задержали пришедших на акцию памяти Бабченко

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Два человека задержаны в Москве на акции памяти российского журналиста Аркадия Бабченко, об убийстве которого сообщалось накануне, а в среду, как сообщили в СБУ, оно оказалось инсценировкой.

"Аркадий Бабченко оказался жив, но акцию его памяти у Центрального Дома журналиста решили не отменять. Пришедших туда встретил ОМОН. Двух участников уже задержали", - говорится в сообщении движения "Открытая Россия" в его аккаунте в твиттере.

Ранее в среду российский журналист Аркадий Бабченко, о гибели которого от пулевых ранений в спину украинские власти объявили накануне, заявил на пресс-конференции в Киеве, что был привлечен к спецоперации по предотвращению терактов на территории Украины.

В свою очередь глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил о задержании в Киеве организатора "убийства" российского журналиста, который планировал покушение еще на 30 человек на Украине.