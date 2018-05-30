СБУ обнародовала видео задержания предполагаемого заказчика "убийства" Бабченко

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины опубликовала видеозапись задержания человека, который, как утверждается, является заказчиком "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко.

На кадрах видно, как на улице люди в штатском подходят к немолодому мужчине, заламывают ему руки за спину и заковывают в наручники. Он не оказывает сопротивления. После этого мужчину сажают в тонированный микроавтобус.

Личность задержанного не называется. Разглядеть его лицо на видео практически невозможно, съемка ведется со спины либо сбоку.

Ранее сегодня глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил о задержании в Киеве организатора "убийства" журналиста Аркадия Бабченко. По его словам, этот человек предложил своему знакомому участнику военной операции на востоке Украины $30 тыс. и передал ему в качестве задатка $15 тыс. за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился. Грицак также утверждал, что покушение на журналиста было совершено по заказу российских спецслужб.

Сегодня выяснилось, что Бабченко, о гибели которого в результате покушения украинские власти объявили накануне, жив. Он сам пришел на брифинг в Службу безопасности Украины и рассказал, что участвовал в спецоперации СБУ по предотвращению терактов.