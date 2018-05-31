Штормовое предупреждение в Москве продлили до конца четверга

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Действие предупреждения о сильном ветре в Москве продлено до 21:00 четверга, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро столицы.

"До 21:00 31 мая в Москве, включая Троицкий и Новомосковский административные округа, ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше", - сказал собеседник агентства.

Штормовое предупреждение было объявлено в Москве 07:00 до 21:00 среды, затем его действие продлили до утра четверга.

Ранее Гидрометцентр России продлил на 31 мая действие "желтого" уровня погодной опасности из-за сильного ветра.

Днем в четверг в Москве осадков не ожидается, температура не поднимется выше 13-15 градусов. Потепление придет в столичный регион с субботу, когда днем воздух прогреется до 20-22 градусов.

Накануне от падения деревьев из-за сильного ветра в столице пострадали шесть человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое.