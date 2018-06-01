В Подмосковье загорелась закрытая мусорная свалка "Часцы"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Подмосковье горит закрытая свалка "Часцы", причиной пожара стали нарушения правил эксплуатации полигона, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте ЧС.

"На полигоне "Часцы" в Одинцовском районе происходит очаговое тление мусора. Открытого горения на полигоне нет. Очаги разбросаны на площади в 1 га. Полигон давно закрытый, не действующий. Угрозы близлежащим домам нет", - сказал источник.

По словам собеседника агентства, применять авиацию для тушения полигона с воздуха бесполезно. "Применение воды и традиционных верховых средств тушения неэффективно. Очаги залегают на большой глубине. Поливая их водой сверху можно лишь спровоцировать усиление задымления. Решается вопрос о глубинном тушении", - сказал источник.

В качестве основной причины пожара рассматривается человеческий фактор. "По предварительным данным, на полигоне происходили систематические нарушения правил эксплуатации, что спровоцировало воспламенение. Проверяется информация о том, что несмотря на то, что свалка закрыта, отходы на нее периодически продолжали свозиться в обход всех норм и правил. Правила пожарной безопасности и рекультивации там также могли не соблюдаться", - сказал источник.

Кроме того, среди основных версий пожара рассматривается поджог.

Ранее сообщалось, что на мусорном полигоне "Съяново-1" в Серпуховском районе Подмосковья 28 мая были выявлены многочисленные очаги возгорания. 30 мая на свалке был введен режим чрезвычайной ситуации.