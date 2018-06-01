Открытое горение на мусорном полигоне "Часцы" ликвидировали

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Открытое горение на полигоне ТБО "Часцы" в Одинцовском районе Подмосковья ликвидировано, для устранения тления и угроз новых возгораний ведётся пересыпка грунта, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Отмечается, что горение на полигоне было зафиксировано в 6:20 утра, прибывший пожарный расчет выявил 10 очагов площадью по 5 квадратных метров. "В тушении открытого огня принимали участие семь пожарных расчётов, было задействовано 50 единиц техники, в том числе мобилизованы инженерные силы", - отмечают в администрации.

Как сообщил глава Одинцовского района Андрей Иванов, инженерных сил для пересыпки достаточно, завезено 200 машин грунта, работы будут вестись все выходные.

Полигон ТБО "Часцы" был закрыт в июне 2014 года. Территория охранялась силами ЧОП "Радиан".

"Проводились регулярные инспекции с представителями общественных организаций. Ведется расследование инцидента. Если будет установлено, что случился поджог, то мы будем требовать жёсткого наказания виновных", - добавил Иванов.