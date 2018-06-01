Режим ЧС введен в районе загоревшейся свалки "Часцы" в Подмосковье

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Часцовского сельского поселения Одинцовского района в связи с происшедшим утром пожаром на закрытом мусорном полигоне "Часцы", сообщили в пресс-службе местной администрации.

"Создан оперативный штаб, на территории Часцовского сельского поселения введен режим ЧС", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, горение на полигоне "Часцы" было зафиксировано в 6:20 утра, прибывший пожарный расчет зафиксировал десять очагов площадью по пять квадратных метров. В тушении открытого огня принимали участие семь пожарных расчетов, были задействовано 50 единиц техники, в том числе мобилизованы инженерные силы.

Позже открытое горение было ликвидировано. Для устранения тления и угроз новых возгораний на месте ведется пересыпка грунтом.

Полигон ТБО "Часцы" был закрыт в июне 2014 года. Территория охранялась силами ЧОП "Радиан".

Ранее сообщалось, что на мусорном полигоне "Съяново-1" в Серпуховском районе Подмосковья 28 мая были выявлены многочисленные очаги возгорания. 30 мая на свалке был введен режим чрезвычайной ситуации.