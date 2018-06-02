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Москва

Пожар на складе стройматериалов в Мытищах полностью потушен

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Пожар на складе со стройматериалами в Мытищах ликвидирован, сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

"В 01:42 - ликвидация пожара", - сообщается в субботу на сайте Главного управления МЧС по Московской области.

Всего к тушению пожара привлекалось 90 человек и 27 единиц техники, в том числе от МЧС России - 56 человек и 17 единиц техники. МЧС также привлекло к тушению два вертолета Ка-32 и Ми-8.

Сообщение о пожаре поступило в пятницу в 11:22, пожар был локализован в 12:45 мск на площади 3,5 тыс. кв. метров.

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Теги: Подмосковье
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