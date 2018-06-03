В Москве в середине будущей недели случится провал в холодную погоду

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Еще один период холодной погоды ожидает москвичей в середине рабочей недели - особенно холодными будут вторник и среда и ночь на четверг, предупреждает глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На следующей неделе погоду можно ассоциировать с качелями: вчера и сегодня по-летнему тепло, на 4 градуса выше нормы, но потом мы опять откатимся к середине апреля. Одним словом, москвичам придется нахмурить лоб. Хотя потом морщины разгладятся", - сказал он "Интерфаксу" в воскресенье.

Понедельник в Москве и Московской области будет теплым - предстоящей ночью 13-15, днем до +25 тепла. Но во второй половине дня жители региона почувствуют надвигающийся холодный фронт - это будет заметно по усилению ветра до 12-17 м/с, давление начнет падать.

В ночь на вторник фронт дойдет до столицы - пройдет гроза с сильным ливнем, а вслед за фронтом снова придет холодный воздух с севера. Дневные температуры не поднимутся выше 14-16 градусов, местами небольшой дождь.

В среду ночью 6-7 градусов, днем всего 11-13 градусов - это будет самый холодный день на предстоящей неделе. Местами могут пройти небольшие дожди.

Особенно холодной будет ночь на четверг: по словам Вильфанда, текущий прогноз дает всего +1...6, в низинах Московской области и других областей Центрального федерального округа могут наблюдаться заморозки. Однако днем ситуация начнет меняться: давление начнет расти, и воздух прогреется уже до 13-18 градусов, небольшие осадки не исключены.

В пятницу циклон уйдет далеко на восток и лето начнет возвращаться. Ночью по Московской области +3...8, днем до +20 - таким образом, температурный фон почти вернется к средним многолетним значениям для первой декады московского июня. В субботу ночью уже до +10, днем +20.

"А потом погода будет веселее, - сказал Вильфанд. - Мы прогнозируем, что с 11 июня температурный фон будет около и выше нормы".

Как сообщалось ранее, Гидромецентр России повысил до "желтого" уровень погодной опасности в Московском регионе на 4 июня из-за порывистого ветра.