Москва

"Желтый" уровень опасности объявлен в столичном регионе на 4 июня

Есть обновление от 13:32

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Гидромецентр России повысил до "желтого" уровень погодной опасности в Московском регионе на понедельник из-за порывистого ветра.

Как сообщает ведомство, порывы западного ветра в Москве и Подмосковье ближайшей ночью могут достигать 5-10 м/с, днем 4 июня - до 12-17 м/с.

Кроме того, в регионе сохраняется высокая вероятность пожаров, уточняет Гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют в столице и Московской области в первый день недели небольшие кратковременные дожди. Атмосферное давление будет на 10 пунктов ниже нормы - 737-738 мм рт.ст.

Температура воздуха ночью опустится до 13-15 градусов, днем в понедельник потеплеет до 23-25 градусов.

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Теги: Москва, Подмосковье, Гидромецентр
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