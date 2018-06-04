Москва

Экзит-полл показал победу Якубовича на праймериз "Яблока" по выборам кандидата в мэры Москвы

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - По данным экзит-полла, глава Тверского муниципального округа Яков Якубович побеждает на праймериз "Яблока" по выборам кандидата в мэры Москвы.

"Результаты экзит-полла второго тура праймериз на выходе из избирательного участка праймериз "Яблока": Яков Якубович - 49,5%, (лидер московского "Яблока) Сергей Митрохин - 30%; отказались отвечать - 20,5%", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе партии.

В "Яблоке" отметили, что на основе анализа экзит-полла и результатов голосования по итогам первого тура, учитывающего выбор отказавшихся отвечать, в партии прогнозируют следующие результаты второго тура: Якубович - 52%, Митрохин - 48%.

Окончательные результаты праймериз "Яблока" станут известны в ночь на вторник.

Предварительное голосование в партии "Яблоко" проходит по системе двух туров, в нем могли принять участие не только члены партии, но и беспартийные граждане, ранее не исключенные из "Яблока". Первый тур голосования (проходил 27-29 мая), в котором принял участие 21 человек, не выявил победителя, поскольку никто из претендентов не набрал 50% голосов. Лучшие результаты показали Митрохин (24,14%) и Якубович (22,70 %), которые вышли во второй тур.

Избирателями на праймериз "Яблока" являются 22 категории граждан, в том числе члены московского отделения партии, избранные муниципальные депутаты и кандидаты в депутаты, жертвователи партии, члены избирательных комиссий и наблюдатели на выборах, журналисты, эксперты и лидеры общественного мнения - в общей сложности более 4,5 тысяч человек.

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Теги: Москва, Яблоко
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