Москва

В Подмосковье начали строить первый мусоросжигательный завод

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Воскресенском районе Подмосковья в июне началось строительство первого мусоросжигательного завода, сообщает пресс-служба группа "РТ-Инвест" (входит в госкорпорацию "Ростех"), которая осуществляет работы.

"1 июня группа "РТ-Инвест" приступила к первому этапу строительных работ по проекту завода по термической переработке отходов в энергию", - говорится в заявлении.

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На первом этапе строительства будут установлены временные сооружения, вырыты котлованы, обустроены временные дороги, а также проведены монолитные работы на главном корпусе и вспомогательных зданиях. На втором этап предусмотрено возведение основных и вспомогательных зданий и сооружений, прокладка постоянных коммуникаций, поставка оборудования.

"Уверен, что благодаря качественной и слаженной работе местные жители не почувствуют никаких неудобств и уже во втором квартале 2021 года заработает первый из четырех аналогичных заводов в Московской области", - приводят в сообщении слова гендиректора "РТ-Инвест" Андрея Шипелова.

По оценкам компании, общий объем инвестиций в строительство завода в Воскресенском районе составит до 30 млрд рублей. Подрядчиком строительства стала компания "Трест Гидромонтаж", которая входит в группу "ТЭК Мосэнерго".

Как сообщалось, всего в Подмосковье планируется построить четыре мусоросжигательных завода. Ожидается, что в 2021 году будут введены в строй первые два предприятия, еще два должны быть запущены в 2022 году. Суммарно предприятия будут обрабатывать 2,8 млн тонн отходов в год.

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Теги: Подмосковье
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