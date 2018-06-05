Москва

Митрохин согласился баллотироваться в мэры Москвы

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Глава московского "Яблока" Сергей Митрохин рассчитывает, что его выдвинут кандидатом от партии на выборах мэра Москвы в связи с отказом от участия победителя праймериз - главы Тверского муниципального округа столицы Якова Якубовича.

"Да, конечно. Думаю, несложно догадаться, что я планирую баллотироваться", - сказал Митрохин "Интерфаксу" во вторник.

По его словам, конференция московского отделения "Яблока", которая должна выдвинуть кандидата, состоится в пятницу, 8 июня. Митрохин отметил, что рассчитывает на выдвижение своей кандидатуры.

Он добавил, что не считает себя проигравшим на организованных "Яблоком" праймериз. "Победила моя программа, победил я в первом туре, а во втором Яков Якубович снял свою кандидатуру, поскольку понимал, что его используют как инструмент для манипуляции мои оппоненты - поставлена была цель не избрать какого-то кандидата, а не дать избраться мне", - сказал Митрохин.

"Он это понял, поступил честно, показал, что такие ценности, как порядочность и внутрипартийная солидарность, авторитет таких людей, как Григорий Алексеевич Явлинский, который меня поддерживал, для него важнее, чем какая-то карьерная цель. Думаю, он понимает, что человек неизвестный на выборах не имеет таких шансов, как человек достаточно известный, вроде меня", - добавил глава московского "Яблока".

Митрохин выразил надежду, что ему удастся преодолеть муниципальный фильтр, напомнив, что ему это удалось в 2013 году. "Мэрия не сможет отказать, во-первых, кандидату от "Яблока", которое является второй партией по влиянию в Москве, и, во-вторых, достаточно известному, раскрученному кандидату", - считает политик.

По его словам, до выборов должны быть допущены все популярные кандидаты, в том числе глава Красносельского района Илья Яшин и экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков.

Ранее сообщалось, что по итогам двух туров победителем праймериз "Яблока" по выборам кандидата в мэры Москвы стал глава Тверского муниципального округа Москвы Якубович. Во втором туре предварительного голосования он набрал 905 голосов выборщиков (57,68%), его оппонент, глава московского "Яблока" Митрохин - 664 голоса (42,32%).

На брифинге после окончания подсчета голосов Якубович отказался участвовать в выборах мэра Москвы, так как уверен, что не сможет преодолеть муниципальный фильтр, и призвал партию выдвинуть Митрохина.

Как сообщил "Интерфаксу" зампред партии Николай Рыбаков, кандидата в мэры Москвы от "Яблока" определит исполком бюро партии на основании обращений, которые могут поступить как от регионального отделения, так и от любого гражданина.

По его словам, на данный момент в исполком не поступило ни одного обращения. Зампред "Яблока" добавил, что в соответствии с уставом партии, сначала вопрос должен рассмотреть исполком бюро, а конференция может выдвинуть только согласованную исполкомом кандидатуру.

Выборы мэра Москвы назначены на 9 сентября этого года.

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Теги: Сергей Митрохин, Яблоко, Москва
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