Яков Якубович выиграл праймериз "Яблока" по отбору кандидата в мэры Москвы

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Глава Тверского муниципального округа Москвы Яков Якубович стал победителем праймериз "Яблока" по выборам кандидата в мэры Москвы.

По итогам подсчета 100% бюллетеней, Якубович набрал 932 голосов выборщиков (58,03%), его оппонент, глава московского "Яблока" Сергей Митрохин - 674 голоса (41,97%).

Кандидата в мэры Москвы от "Яблока" должна выдвинуть конференция московской организации партии по согласованию с федеральным бюро. При этом, ранее в федеральном и региональном руководстве "Яблока" заявляли, что поддержат победителя предварительного голосования.

Праймериз в партии "Яблоко" состоялись по системе двух туров, в них могли принять участие не только члены партии, но и беспартийные граждане, имеющие право избираться и ранее не исключенные из "Яблока". Первый тур голосования (проходил 27-29 мая), в котором принял участие 21 кандидат, не выявил победителя, поскольку никто из претендентов не набрал 50% голосов. Лучшие результаты показали Митрохин (24,14%) и Якубович (22,70 %), которые вышли во второй тур.

Избирателями на праймериз "Яблока" были 22 категории граждан, в том числе члены московского отделения партии, избранные муниципальные депутаты и кандидаты в депутаты, жертвователи партии, члены избирательных комиссий и наблюдатели на выборах, журналисты, эксперты и лидеры общественного мнения - в общей сложности более 4,5 тысяч человек.