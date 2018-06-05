Яков Якубович выиграл праймериз "Яблока" по отбору кандидата в мэры Москвы

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Глава Тверского муниципального округа Москвы Яков Якубович стал победителем праймериз "Яблока" по выборам кандидата в мэры Москвы.
По итогам подсчета 100% бюллетеней, Якубович набрал 932 голосов выборщиков (58,03%), его оппонент, глава московского "Яблока" Сергей Митрохин - 674 голоса (41,97%).
Кандидата в мэры Москвы от "Яблока" должна выдвинуть конференция московской организации партии по согласованию с федеральным бюро. При этом, ранее в федеральном и региональном руководстве "Яблока" заявляли, что поддержат победителя предварительного голосования.
Праймериз в партии "Яблоко" состоялись по системе двух туров, в них могли принять участие не только члены партии, но и беспартийные граждане, имеющие право избираться и ранее не исключенные из "Яблока". Первый тур голосования (проходил 27-29 мая), в котором принял участие 21 кандидат, не выявил победителя, поскольку никто из претендентов не набрал 50% голосов. Лучшие результаты показали Митрохин (24,14%) и Якубович (22,70 %), которые вышли во второй тур.
Избирателями на праймериз "Яблока" были 22 категории граждан, в том числе члены московского отделения партии, избранные муниципальные депутаты и кандидаты в депутаты, жертвователи партии, члены избирательных комиссий и наблюдатели на выборах, журналисты, эксперты и лидеры общественного мнения - в общей сложности более 4,5 тысяч человек.
Яков Якубович
37-летний Якубович родился в Брянской области, окончил факультет кибернетики Московского инженерно-физического института. До 2017 года работал по специальности в различных отраслях (атомное машиностроение, страхование, консалтинг), организовывал работу подразделений внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками в предприятиях электроэнергетики и связи.
С 2014 года занимался общественной деятельностью в качестве члена участковых и территориальных избирательных комиссий с правом совещательного голоса на выборах различных уровней.
В сентябре 2017 года был избран депутатом муниципального округа Тверской (был выдвинут партией "Яблоко"), на первом заседании Совета депутатов избран главой муниципального округа.
Якубович вступил в партию "Яблоко" в мае 2018 года, во время дебатов на праймериз. Глава Тверского муниципального района стал победителем на дебатах, которые проводились между всеми участниками первого тура праймериз, а также одержал победу в дополнительных дебатах с Митрохиным.
В программе Якубовича - передача полномочий в Москве на районный уровень и приоритет местному самоуправлению; остановка реновации и акцент на расселение аварийного и ветхого жилья; недопущение сокращения парковых зон и приоритет экологичному общественному транспорту; отказ от укрупнения больниц и поликлиник; поддержка работающих пенсионеров. Кадровую политику в случае победы на выборах Якубович намерен проводить за счет привлечения квалифицированных специалистов и руководителей на конкурсной основе.