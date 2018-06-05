Победитель праймериз "Яблока" отказался от участия в выборах мэра Москвы

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Глава Тверского района Москвы Яков Якубович, выигравший праймериз "Яблока", заявил, что не примет участие в выборах мэра Москвы, так как уверен в том, что не сможет преодолеть муниципальный фильтр, рекомендует выдвинуть Сергея Митрохина.

"Есть фактор, который нельзя исключать, нельзя сбрасывать со счетов. Этим фактором является муниципальный фильтр. После пятничных дебатов, я провел несколько консультаций, постарался оценить свои возможности по получению подписей муниципальных депутатов. Их нужно 110 штук, "яблочные" депутаты у нас в 55 муниципальных округах, ещё 55 подписей мне необходимо получить другими методами. Я проконсультировался и понял, что это задача для меня невыполнимая", - сказал Яков Якубович на брифинге в офисе партии после окончания подсчета голосов на праймериз.

Он отметил, что считает для себя недопустимым получать подписи муниципальных депутатов от других партий, как делали некоторые кандидаты на выборах мэра в 2013 году.

Якубович рекомендовал федеральному Бюро партии и конференции московской организации выдвинуть в мэры Москвы главу столичного отделения партии Сергея Митрохина, вышедшего во второй тур праймериз и набравшего по его итогам 42% голосов.

Он пообещал принимать активное участие в поддержке Сергея Митрохина и в случае его победы на выборах стать членом Совета Федерации от Москвы. Якубович подчеркнул важность процедуры праймериз для партии, отметив, что они открывают возможность для обновления партии.

Зампред партии Николай Рыбаков в свою очередь, заявил, что в связи с отказом от выдвижения Якубовича, которому было гарантирована поддержка, состоится заседание исполкома "Яблока", на котором будет принято решение, что делать руководству партии в сложившейся ситуации.

По итогам двух туров Якубович стал победителем праймериз "Яблока" по выборам кандидата в мэры Москвы, набрав во втором туре 57,68%. Его оппонент, глава московского "Яблока" Митрохин получил 42,32%.