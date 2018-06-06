Огонь со здания Педагогической книги в Москве перекинулся на крышу соседнего дома

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Пожар, вспыхнувший в доме "Педагогической книги" в центре Москвы, частично перешел на кровлю соседнего здания, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.
Сотрудник пресс-службы не уточнил площадь пожара, однако сообщил, что повышенный ранг не объявлялся.
По словам собеседника агентства, огонь распространился на соседнее здание из-за несоблюдения пожарной безопасности при установке одной из стен.
Пламя с крыши Дома педагогической книги перекинулось на соседнее здание. pic.twitter.com/jpyJrX1Zi4— Москва 24 (@infomoscow24) 6 июня 2018 г.
Как сообщалось, в среду вечером загорелась кровля здания "Педагогической книги". Осведомленный источник сообщал "Интерфаксу", что пожару присвоен первый ранг сложности.
Позднее в МЧС сообщили, что пожар был локализован.