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Москва

Огонь со здания Педагогической книги в Москве перекинулся на крышу соседнего дома

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Пожар, вспыхнувший в доме "Педагогической книги" в центре Москвы, частично перешел на кровлю соседнего здания, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

Сотрудник пресс-службы не уточнил площадь пожара, однако сообщил, что повышенный ранг не объявлялся.

По словам собеседника агентства, огонь распространился на соседнее здание из-за несоблюдения пожарной безопасности при установке одной из стен.

Как сообщалось, в среду вечером загорелась кровля здания "Педагогической книги". Осведомленный источник сообщал "Интерфаксу", что пожару присвоен первый ранг сложности.

Позднее в МЧС сообщили, что пожар был локализован.

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Теги: Москва, МЧС России
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