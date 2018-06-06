В МЧС РФ предупредили о заморозках в столичном регионе в ночь на четверг

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Заморозки прогнозируются в Москве в ночь на 7 июня, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ в среду вечером.

"В ночные и утренние часы 7 июня местами ожидаются заморозки в воздухе до -2 градусов", - говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр России продлил действие "желтого" уровня опасности в Москве и Московской области до 7 июня, на этот раз - из-за высокой пожароопасности.

По уточненному прогнозу ведомства, ночью в столичном регионе похолодает до 4-6 градусов, днем 7 июня воздух прогреется до 14-16 градусов, местами возможны небольшой дождь и порывы ветра до 15 м/с.

"Желтый" уровень опасности был объявлен в Московском регионе 4 июня из-за сильного ветра, предупреждение будет действовать четвертые сутки подряд.

С 12:00 до 21:00 среды в столице объявлено штормовое предупреждение, сообщили ранее "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.