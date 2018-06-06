Штормовое предупреждение объявлено в Москве

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Усиление ветра ожидается в столичном регионе до конца дня, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в среду.

"С 12:00 до 21:00 в Москве, включая Троицкий и Новомосковский административные округа, прогнозируется сильный ветер с порывами 15 м/с и выше", - сказал собеседник агентства.

"Желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра действует в Москве третьи сутки подряд.

Позже Гидрометцентр продлил действие "желтого" уровня опасности в Москве и области до 7 июня, на этот раз - из-за высокой пожароопасности.