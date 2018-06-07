Выборы губернатора Московской области назначены на 9 сентября

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Мособлдума на заседании в четверг приняла постановление о назначении выборов губернатора Московской области на 9 сентября.

"Проект постановления предусматривает проведение выборов губернатора Московской области во второе воскресенье сентября - 9 сентября 2018 года", - сказал на заседании председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.

8 июня в Подмосковье начинается официальная кампания по выборам губернатора. Политическим объединениям дается 20 дней на проведение съездов и конференций, затем кандидаты начнут подавать документы на выдвижение. Помимо губернаторских выборов, в Московской области в единый день голосования 9 сентября пройдет 44 муниципальных избирательных кампании.