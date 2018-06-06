Илья Яшин решил пойти на выборы мэра Москвы самовыдвиженцем

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин пойдет на выборы мэра Москвы самовыдвиженцем, намерен продолжать переговоры по выдвижению единого кандидата от оппозиции.

"Я пойду самовыдвиженцем, в понедельник планирую подать документы в избирком", - сказал Яшин "Интерфаксу" в среду.

По его словам, для этого потребуется собрать не менее 36 тысяч подписей в поддержку выдвижения, однако политик рассчитывает завершить сбор раньше выделенного срока.

Яшин сообщил, что сбор подписей муниципальных депутатов (для выдвижения в мэры Москвы необходимо собрать 110 подписей муниципальных депутатов из 110 столичных округов) происходит параллельно, и ему удалось заручиться поддержкой порядка 70 муниципальных депутатов. Он признался, что мундепов, представляющих "Единую Россию", среди них пока нет (собрать подписи в необходимом количестве округов без поддержки "Единой России" в настоящий момент невозможно).

Яшин отметил, что переговоры с претендентами на пост мэра от оппозиции о выдвижении единого демократического кандидата пока не начались, так как со своим кандидатом пока не определилась партия "Яблоко". Он подчеркнул, что, по его мнению, выдвижение трех кандидатов на демократическом фланге "это, по сути, игра в поддавки с мэрией".

"Моя задача убедить коллег, и партию "Яблоко", и партию "Гражданская инициатива", найти какую-то процедуру - либо провести общедемократические праймериз, либо какую-то другую - чтобы не (мэр Москвы Сергей) Собянин решал, кого регистрировать, а мы могли разговаривать с позиции силы. Если будет единый кандидат, вокруг которого сплотятся демократические силы, во-первых, его сложно будет не зарегистрировать, во-вторых, это практически гарантирует второй тур, это будет избирательная кампания не ради участия, а реальная возможность победы", - сказал он.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. О намерении участвовать в них ранее заявляли, помимо Яшина, экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков, журналист Антон Красовский. Кандидата от "Яблока" определит исполком бюро партии, в связи с тем, что победитель праймериз, глава Тверского района Яков Якубович отказался выдвигаться.