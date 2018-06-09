Воробьев стал кандидатом в губернаторы Подмосковья от "Единой России"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Делегаты внеочередной конференции московского областного отделения партии "Единая Россия" в субботу выбрали действующего губернатора Московской области Андрея Воробьева кандидатом для выдвижения на должность губернатора Московской области, передает корреспондент "Интерфакса".

"Позвольте привести результаты голосования. (. . .) По результатам подсчета голосов, голоса распределились следующим образом: (. . .) Воробьев Андрей Юрьевич - 199 голосов", - сказал, объявляя победителя голосования, председатель счетной комиссии конференции Александр Костомаров. Он пояснил, что всего счетной комиссией было обработано 230 бюллетеней.

Кандидат от партии выбирался путем тайного голосования из пяти претендентов. Помимо Воробьева, ими были: член президиума правления Торгово-промышленной палаты Московской области Роман Володин, депутат Госдумы Валентина Кабанова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Подмосковье Александр Лысенко и член совета депутатов городского округа Луховицы Александр Толмачев.

Воробьев был назначен исполняющим обязанности губернатора Московской области в 2012 году, в сентябре 2013 года избран губернатором региона.

Выборы губернатора Московской области назначены на 9 сентября.