Прокуратура прекратила дело против студента МГУ за надпись на баннере ЧМ-2018

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В прокуратуре Москвы подтвердили факт отмены уголовного преследования студента МГУ Дмитрия Петелина, который написал "нет фан-зоне" на указателе к ЧМ по футболу.

"Постановление о возбуждении уголовного дела отменено. Материалы возвращены в орган дознания для проведения дополнительной проверки", - сказала "Интерфаксу" официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова в субботу.

Ранее менеджер правозащиты "Открытой России" Валентина Дехтяренко сообщила, что прокуратура отменила постановление о возбуждении дела в отношении Петелина, который нанес надпись "нет фан-зоне" на временной рекламе чемпионата мира по футболу-2018 на Воробьевых горах.

"По сведениям, полученным от дознавателя, прокуратура ЗАО отменила постановление о возбуждении дела на студента МГУ Дмитрия Петелина", - сказала Дехтяренко "Интерфаксу", уточнив, что об этом ей сообщил адвокат правозащиты "Открытой России" Сергей Бадамшин.

По ее словам, решение о прекращении дела было принято после того, как прокуратура запросила документы у дознания. "Ранее на этой неделе наши адвокаты подали жалобу в прокуратуру ЗАО и ходатайство, в котором отметили, что надпись на указателе не образует состава преступления по статье 214 УК ("Вандализм"). В ближайшее время мы ознакомимся с постановлением о прекращении уголовного дела", - добавила Дехтяренко.

Как сообщалось, студент филфака МГУ стал подозреваемым по уголовному делу по статье "вандализм" после того, как написал на баннере-указателе для прохода болельщиков к фан-зоне ЧМ-2018 на Воробьевых горах "нет фан-зоне". Студент - один из противников размещения фан-зоны по соседству с главным зданием МГУ, в интернете ранее собирались подписи в его поддержку.

В пятницу ректор МГУ Виктор Садовничий попросил руководство МВД не привлекать Петелина к уголовной ответственности в связи с тем, что он является "студентом-первокурсником, хорошо успевающим в обучении".