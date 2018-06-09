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Москва

Суд в Москве арестовал мужчину, пытавшегося убить 11-летнюю девочку

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Никулинский суд Москвы санкционировал арест подозреваемого в попытке убийства школьницы, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Людмила Коснырева.

Мужчина будет находиться под стражей до 8 августа.

Днем 8 июня в подъезде одного из жилых домов по 4-му Очаковскому переулку Москвы было совершено нападение на 11-летнюю девочку.

Как выяснили следователи девочка зашла в подъезд, куда за ней прошел незнакомый мужчина и ударил ребенка ножом. По предварительным данным, нападению не предшествовало каких-либо конфликтов между ними.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Задержанный Виталий Косячкин, 1975 года рождения, был ранее судим за совершение ряда особо тяжких преступлений.

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Теги: Москва
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