Глава Серпуховского района Подмосковья задержан

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун задержан после прошедших в его офисе обысков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"Сотрудники спецслужб провели обыск в офисе Шестуна. Он задержан", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что к Шестуну был допущен адвокат.

Пресс-секретарь Шестуна в свою очередь сообщила "Интерфаксу", что вооруженные люди в масках с 6:40 проводили у чиновника обыск. Улицы, прилегающие к дому главы Серпуховского района, были оцеплены. Как утверждает пресс-секретарь, у Шестуна могли искать аудиозапись, которую он упоминал в видеообращении к президенту. Также, по словам пресс-секретаря, обыск может быть связан с митингами против мусорного полигона.

"Плюс это может быть желание не допустить его на выборы, через неделю практически начнется регистрация", - сказала она.

Дозвониться до самого Шестуна "Интерфаксу" не удалось, его телефон недоступен. Комментариями правоохранительных органов агентство также не располагает.

В предыдущий раз обыски в Серпуховском районе проходили в мае. "Они принесли в обоснование обыска возбужденное уголовное дело по небольшому земельному участку в деревне Прилуки, 10 лет назад, который сто раз уже проверялся", - сказал тогда Шестун.

Позже были задержаны замглавы сельского поселения Данковское Серпуховского района Татьяна Конышева, главный эксперт отдела капстроительства администрации Серпуховского района Ольга Лисицына, а также директор АНО "Надежда" Татьяна Фокина.

Шестун ранее записал видеообращение к президенту РФ, в котором заявил, что его угрозами принуждают к отставке. По его словам, смещения главы района добивается, в частности, губернатор Подмосковья. В случае несогласия сложить полномочия Шестуну якобы угрожали проигрышем в суде по делу об изъятии участка, на котором расположен его дом.